Filistin’in El-Halil kenti Kovid-19 nedeniyle yeniden giriş-çıkışlara kapatıldı

El-Halil Valisi Cibrin El-Bekri, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle kentteki tüm sosyal etkinliklerin durdurulduğunu, sokağa çıkma yasağı getirildiğini ve kentin 5 günlüğüne giriş-çıkışlara kapatıldığını belirtti.
Cibrin, son 24 saatte kentte 199 vaka tespit edildiğine işaret ederek, salgının şehir merkezi, beldeler ve kente bağlı Filistin mülteci kamplarının tamamında yayıldığını ifade etti.
Valiliğin söz konusu talimatının ardından Filistin güvenlik güçleri, kentin giriş ve çıkışlarına barikatlar kurarak şehirdeki birçok noktaya konuşlandı.
Bu arada Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus Valiliği de kentin yeniden giriş çıkışlara kapatılmasını görüşmek üzere toplandı.
Filistin Yönetimi, 20 Haziran’da El-Halil’i 5 günlüğüne, Nablus kentini de 2 günlüğüne giriş ve çıkışlara kapatmıştı.
- Vaka sayısı 3 bini geçti
Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere ülkedeki vaka sayısının 3 bin 45’e yükseldiğini açıkladı.
Virüse yakalananlardan 634'ünün iyileştiğini aktaran Bakanlık ayrıca, işgal ve abluka altındaki Filistin'de bugüne kadar 11 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, dün ülkedeki vaka sayısını 2 bin 765, can kaybını ise 9 olarak açıklamıştı.
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