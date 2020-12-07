Filistinli gençlere 'işkence yapıldığı' iddiası

Esir İşleri Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, iki Filistinli gencin işkenceye maruz kaldıklarına ilişkin ifadeleri aktarıldı.
İfadelere göre Batı Şeria'daki Beytullahim kentinde yer alan Dehişe Mülteci Kampı'nda yaşayan Muhammed Şahin gözaltına alınırken İsrail askerlerinden şiddet görmeye başladı.
FİZİKİ VE SÖZLÜ İŞKENCE İDDİASI
Askerlerin Şahin'e yol boyunca vurduğu, tokat attığı iddia edilen açıklamada, Tel Aviv yakınlarında yer alan Petah Tikva kentindeki sorgu merkezinde de Filistinli gence fiziki ve sözlü işkence uygulandığı kaydedildi
Sorgu sırasında "kafasının duvara vurularak hakkındaki iddiaları kabul etmeye zorlanan" 17 yaşındaki Filistinlinin 16 gün boyunca karanlık ve soğuk bir hücrede tutulduğu vurgulandı.
"DAR, PİS VE HAVASIZ BİR HÜCREDE"
Filistin Esir İşleri Heyetinin açıklamasında ayrıca, Kalkilya kentinin Azzun beldesinde yaşayan Kerem Şabita'nın da gözaltı sırasında işkenceye maruz kaldığı ifade edildi.
İsrail askerlerinin gözaltına aldıkları 17 yaşındaki Şabita'yı evinin dışına çıkardıktan sonra şiddet uyguladığına işaret edilen açıklamada, Şabita'nın Hayfa yakınlarındaki Celme Hapishanesi'nde "dar, pis, havasız bir hücrede 14 gün tutulduğu" aktarıldı.
Esir İşleri Heyetinin açıklamasında Filistinli gençlerin gözaltına alınma tarihlerine ilişkin bilgi verilmedi.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 170'i çocuk 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!