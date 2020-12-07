Filistinli gençlere 'işkence yapıldığı' iddiası

Esir İşleri Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, iki Filistinli gencin işkenceye maruz kaldıklarına ilişkin ifadeleri aktarıldı.

İfadelere göre Batı Şeria'daki Beytullahim kentinde yer alan Dehişe Mülteci Kampı'nda yaşayan Muhammed Şahin gözaltına alınırken İsrail askerlerinden şiddet görmeye başladı.

FİZİKİ VE SÖZLÜ İŞKENCE İDDİASI

Askerlerin Şahin'e yol boyunca vurduğu, tokat attığı iddia edilen açıklamada, Tel Aviv yakınlarında yer alan Petah Tikva kentindeki sorgu merkezinde de Filistinli gence fiziki ve sözlü işkence uygulandığı kaydedildi

Sorgu sırasında "kafasının duvara vurularak hakkındaki iddiaları kabul etmeye zorlanan" 17 yaşındaki Filistinlinin 16 gün boyunca karanlık ve soğuk bir hücrede tutulduğu vurgulandı.

"DAR, PİS VE HAVASIZ BİR HÜCREDE"

Filistin Esir İşleri Heyetinin açıklamasında ayrıca, Kalkilya kentinin Azzun beldesinde yaşayan Kerem Şabita'nın da gözaltı sırasında işkenceye maruz kaldığı ifade edildi.

İsrail askerlerinin gözaltına aldıkları 17 yaşındaki Şabita'yı evinin dışına çıkardıktan sonra şiddet uyguladığına işaret edilen açıklamada, Şabita'nın Hayfa yakınlarındaki Celme Hapishanesi'nde "dar, pis, havasız bir hücrede 14 gün tutulduğu" aktarıldı.

Esir İşleri Heyetinin açıklamasında Filistinli gençlerin gözaltına alınma tarihlerine ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 170'i çocuk 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.