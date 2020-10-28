Filistin yönetiminden ABD-İsrail arasında imzalanan bilimsel iş birliğine tepki

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin 1967'de işgal edilen Filistin topraklarındaki İsrail'in bilimsel araştırma projelerine destek vermeme kararını kaldırmasını tehlikeli bulduklarını ifade ederek reddettiklerini belirtti.
ABD'nin söz konusu adımının Filistin topraklarının işgaline fiili olarak ortak olması anlamına geldiğini dile getiren Ebu Rudeyne şunları kaydetti:
"İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali sürdürmesine yardım etmeye çalışan Amerikan politikasını reddediyoruz."
- ABD yönetiminin Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştırma çabası"
ABD yönetimi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştırmak" için yeni bir adım attı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Batı Şeria'daki yasa dışı Ariel Yahudi yerleşim biriminde bir araya gelmiş, İsrail ile ABD arasındaki bilimsel iş birliğinin genişletilerek işgal altındaki Golan Tepeleri ve Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde de uygulanmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.
Netanyahu, imza töreninde yaptığı konuşmada anlaşmanın önemine işaret ederek, "Bu, 1967 sınırlarının ötesinde İsrail'e ait herhangi bir şeyi gayrimeşrulaştırmak isteyenlere karşı kazanılmış önemli bir zaferdir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Büyükelçi Friedman ise söz konusu anlaşmanın yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesine atıfta bulunarak, "Eski bir yanlışı düzeltiyoruz." ifadesini kullanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl mart ayında işgal altındaki Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı olarak" gören kararı imzalamıştı.
Washington yönetimi, Kasım 2019'da da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı almıştı.
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