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        Haberler BBC Dünya Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammed İştiyye istifa etti

        Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammed İştiyye istifa etti

        Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammed İştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini yöneten hükümetinin, Gazze savaşı ve bölgede tırmanan şiddet nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 27.02.2024 - 07:42 Güncelleme: 27.02.2024 - 07:42
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        Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammed İştiyye istifa etti
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        Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye istifa etti Getty Images

        Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye istifa etti

        Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammed İştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini yöneten hükümetinin, Gazze savaşı ve bölgede tırmanan şiddet nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

        İstifasını bugün Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunduğunu söyleyen İştiyye, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ve Batı Şeria ile Kudüs'te tırmanan gerilim" ışığında "yeni siyasi önlemlere" ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre bugün düzenlenen bir basın toplantısında istifa talebini duyuran İştiyye, "Bu karar, Gazze Şeridi'nde halkımıza yönelik saldırılarla ilgili siyasi, güvenlik ve ekonomik gelişmelerin ve Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da eşi benzeri görülmemiş gerilimin ışığında alındı" ifadelerini kullandı.

        2019'da göreve gelen, akademisyen ve ekonomist olan İştiyye, "Bana göre bir sonraki aşama ve bu aşamanın zorlukları, Gazze Şeridi'ndeki yeni gerçekliği, ulusal birlik görüşmelerini ve ulusal temelde Filistinliler arası bir uzlaşıya duyulan acil ihtiyacı, geniş katılımı, safların birliğini ve Filistin toprakları üzerinde otorite birliğinin genişletilmesini dikkate alan yeni bir hükümeti ve siyasi düzenlemeleri gerektiriyor" diye konuştu.

        AFP haber ajansına göre İştiyye, "Hükümet, halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve altyapı gibi hizmetleri sağlamak arasında bir denge kurmayı başardı. İşgalle yüzleşmeye ve Filistin toprakları üzerinde bir devlet kurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İştiyye'nin istifasını hemen kabul edip etmeyeceği, yeni bir başbakan atanana kadar bekleyip beklemeyeceği bilinmiyor.

        Filistin basınında yer alan haberlere göre Abbas, iktidardaki El Fetih hareketinin hakim olduğu Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yürütme kurulu üyesi Muhammed Mustafa'yı yeni kabinenin başına atayabilir.

        Mustafa daha önce başbakan yardımcılığı ve Abbas'ın ekonomi konularında üst düzey danışmanlığı görevlerinde bulunmuştu.

        Filistin Yönetimi'ne yönelik eleştiriler

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yönelik öfke 7 Ekim'den bu yana artıyor ve pek çok kişi onu İsrail'in saldırılarını ve Batı Şeria'da artan şiddeti sert bir şekilde kınamamakla eleştiriyor.

        Filistin'in yönetimi 2007'den bu yana Batı Şeria'da sınırlı bir güce sahip olan Mahmud Abbas'ın Filistin Yönetimi ile Gazze'yi yöneten Hamas arasında bölünmüş durumda.

        Hamas, 2006 yılında yapılan seçimi kazanmasının ardından Filistin Yönetimi'ni Gazze'den uzaklaştırdı ve yönetimi ele geçirdi.

        Filistin Yönetimi'nin aksine Hamas, İsrail'in tanınmasını gerektireceği için iki devletli bir çözüme inanmıyor.

        Blinken ile Abbas Getty Images

        ABD, Gazze'deki savaşın sona ermesinin ardından tüm Filistin topraklarının yönetimini üstlenecek bir siyasi yapı çağrısında bulunuyor.

        Aralarında ABD'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Gazze'deki savaşın sona ermesinin ardından tüm Filistin topraklarının yönetimini üstlenecek bir siyasi yapı çağrısında bulunuyor.

        Ülkeler bu yönde Filistin Yönetimi içinde reform ve demokratik hesap verebilirlik talep ediyor.

        Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mahmud Abbas yönetimindeki Filistin Yönetimi'nin bir Filistin devletinin kontrolünü ele geçirmesi ve Gazze'yi yönetmesi çağrılarını birçok kez reddetti.

        Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığının açıklamasına göre İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şimdiye kadar 30 bine yakın kişi öldü.

        7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki şiddetin de neredeyse 20 yıldır görülmemiş seviyelere ulaştığı bildiriliyor.

        Ramallah'taki sağlık bakanlığına göre İsrail askerleri ve yerleşimciler, Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria'da en az 400 Filistinliyi öldürdü.

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