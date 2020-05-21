AA

Filistin Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği yardım malzemelerini geri çevirdi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, “BAE’nin tıbbi malzemeleriyle ilgili bizimle herhangi bir koordinasyon yapılmamıştır. Dolayısıyla bizimle koordine edilmeksizin gelen bu yardımları reddediyoruz.” dedi.

Filistin’in bir devlet olduğuna vurgu yapan Keyle, “Filistin’e dair her şey bizimle koordine edilerek yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE’nin söz konusu tıbbi yardım malzemelerinin Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile koordineli bir şekilde İsrail’e gönderildiğini belirtti.

Aynı kaynak, Abu Dabi'nin Filistin Yönetimi ile herhangi bir koordinasyon sağlamadığına vurgu yaparak, “Bu tıbbi yardım yöntemi Arap dünyasının İsrail ile normalleşme süreci çerçevesinde yapılmıştır, biz de bunu reddediyoruz.” dedi.

BAE’ye ait Etihad Airways salı günü, Filistin'in Kovid-19 ile mücadelesine destek amacıyla gönderilen tıbbi malzemeleri ulaştırmak için Abu Dabi'nin diplomatik ilişkiye sahip olmadığı İsrail'e ilk kez sefer düzenlemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Kovid-19 ile mücadeleye destek olmak amacıyla gönderilen tıbbi malzemeleri taşıyan Etihad Airways'a ait kargo uçağı Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na inmişti.

İSRAİL İLE BAE ARASINDAKİ YAKINLAŞMA

Son yıllarda aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma dikkati çekiyor.

BAE yönetimi Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Ekim 2018'de Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim 2018'de İsrail ulusal marşı, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak, gözyaşı dökmüştü.

Eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim 2018'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak, konuşma yapmıştı.

Eski İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz ise Temmuz 2019'da Birleşmiş Milletlerin düzenlediği çevre konferansına katılmak için Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.

BAE yönetimi, Expo 2020 Dubai'ye İsrailli firmaları da davet etmişti.