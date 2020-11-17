Filistin yeni ABD yönetimiyle güvene dayalı pozitif ilişki kurmayı hedefliyor

Maliki, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki politikalardan Filistin olarak acı çektiklerini belirterek, "Trump'ın siyaseti Filistin karşıtıydı. Kudüs'ü başkent ilan etti. Biz de Washington Büyükelçiliğimizi kapattık. Finansal destekler kesildi. Birçok olumsuz adımlar atıldı bizi ilgilendiren. ABD sadece İsrail yanlısı pozisyon aldı ve bize karşı oldu." dedi.
Filistin olarak geçmişin kurbanı ya da rehini olmak istemediklerini vurgulayan Maliki, "ABD'nin yeni yönetimiyle adil ve güvene dayalı pozitif bir ikili ilişki istiyoruz. Yeni ABD hükümetinin farklı olacağını düşünüyoruz. Yeni ABD yönetiminin iki devletli çözümden yana olduğunu ve Filistin topraklarının ilhakına karşı olduğuna inanıyoruz. ABD'nin yeni yönetimi Avrupa Birliği (AB) ile aynı bakışa sahip." ifadelerini kullandı.
AB'nin barış sürecindeki rolünün önemine de değinen Maliki, Amman ve Münih grubunun da İsrail ile Filistin arasında tekrar müzakerelere dönülmesi noktasında çaba sarf ettiklerini belirtti.
Maliki, Filistin seçimlerine ilişkin olarak da Hamas ile El Fetih'in Kahire'de görüşmelerde olduğuna dikkati çekerek, oradan gelecek haberlerin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın seçim kararını imzalamasının bekleneceğini ifade etti.
Hukuk devleti ve demokrasi konusunda yükümlülükleri bulunduğunu belirten Maliki, seçimlerin yapılmasının önemini vurguladı.
- Almanya, AB bütçesi için çözüm arıyor
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecine ilişkin Ürdün, Fransa ve Mısır ile beraber aktif olma kararı aldıklarını ve bu konuda katkı sunmaya hazır olduklarını ilettiklerini açıkladı.
Heiko Maas, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Filistin'e 50 solunum cihazı gönderdikleri bilgisini paylaşarak, Filistin'e bu konuda destek olmaya devam edeceklerini belirtti.
Maas, İsrail'in güvenliğinin Almanya'nın devlet politikası olduğunu ancak Filistinlilerin haklarını da gözetmek durumunda olduklarını vurguladı.
AB bütçesini ve Kovid-19'un ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programını Polonya ve Macaristan'ın veto etme kararına ilişkin de açıklama yapan Maas, "Her türlü imkan ile yeni bir çözüm bulmak için çaba sarf edeceğiz. Bu paraya ihtiyacı olan üyelerimiz var. Çözüm için uğraşacağız." dedi.
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