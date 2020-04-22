Filistin ve İsrail'den 38 Türk vatandaşı THY uçağıyla Türkiye'ye getirildi

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Filistin ve İsrail'den 38 Türk vatandaşını getiren THY'ye ait "Çukurova" isimli uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve işçi, öğrenci ve turistten oluşan yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Yolcuların pasaportları, steril poşetlere konularak işlemlerin yapılması için görevlilere teslim edildi.

Pasaport kontrolü sonrasında yolcular apronda bekletilen minibüslerle 14 günlük karantina dönemini geçirecekleri Kredi Yurtlar Kurumunun Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki yurtlara yerleştirilmek üzere hareket etti.