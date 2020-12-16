Filistin Ulusal Girişim Hareketi: İsrail, yerleşim birimlerini genişleterek Yüzyılın Anlaşması planını uyguluyor

Bergusi, yaptığı yazılı açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması adı verilen planının ABD Başkanı Donald Trump'la beraber gideceğine inanmak bir yanılsamadır. Bu, (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu'nun ve Siyonist hareketin planıdır." ifadelerini kullandı.
İsrail'in, Yahudi yerleşim birimleri ve Arap ülkeleriyle normalleşme yoluyla söz konusu planı uyguladığına dikkati çeken Bergusi, Tel Aviv yönetiminin son bir ay içinde işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 25 bin yeni konut inşa edeceğini duyurduğuna işaret etti.
"İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerini genişleterek ABD'nin sözde barış planı Yüzyılın Anlaşmasını uyguluyor." ifadelerine yer veren Bergusi, Yahudi yerleşim birimleri ve Filistin davasını tasfiye etme planlarıyla mücadele için İsrail ile olan tüm anlaşmaların feshedilmesi ve alternatif bir mücadele stratejisi benimsenmesi gerektiğini vurguladı.
Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk gereğince Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı sayıyor ve barış ile iki devletli çözümün önündeki temel engellerden biri olarak görüyor.
Ancak ABD yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı almıştı.
ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısıyla, tek taraflı olarak hazırlanan "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna duyurmuştu.
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