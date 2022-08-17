Abbas'ın 'Holokost' benzetmesi İsraillileri öfkelendirdi

Abbas’ın, dün Almanya’nın başkenti Berlin’i ziyaretinde Alman Başbakan Olaf Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında sarf ettiği, "İsrail, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi." sözleri İsrailli yetkililerden büyük tepki çekti.
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mahmud Abbas'ın Alman toprakları üzerinde İsrail’i '50 soykırım' işlemekle suçlaması sadece ahlaki bir rezalet değil, acımasız bir yalandır." ifadelerini kullandı.
Lapid, şöyle devam etti:
"Holokost'ta 1 buçuk milyon Yahudi çocuk dahil olmak üzere 6 milyon Yahudi öldürüldü. Tarih onu (Abbas’ı) affetmeyecek.”
Savunma Bakanı Benny Gantz da Abbas’ın sözlerine sert yanıt verdi. Gantz, Twitter hebasındaki açıklamasında, Abbas’a şu ifadelerle yüklendi:
"Ebu Mazin'in (Mahmud Abbas) sözleri aşağılıkça ve yanlıştır ve tarihi çarpıtıp yeniden yazma girişimidir. Alman Nazileri ve onları destekleyenler tarafından Yahudi halkını yok etme girişiminde gerçekleştirilen Holokost ile Yahudi halkının anavatanlarında yükselişini sağlayan ve İsrail vatandaşlarını ve vahşi terörizme karşı ülkenin egemenliği koruyan İsrail ordusu arasındaki bu menfur ve asılsız karşılaştırma bir Holokost inkarıdır."
"İSRAİL DEVLETİNİN AMANSIZ DÜŞMANI"
İsrail Maliye Bakanı Avigdor Liberman ise Abbas'ı "bir Holokost inkarcısı ve İsrail Devleti'nin amansız düşmanı" olarak nitelendirdi.
Liberman, Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ebu Mazin doktorasını Moskova'da, Holokost'un inkarı üzerine aldı. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayette bulundu ve İsrail askerlerini savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlemekle suçladı.
Dün, Münih Olimpiyatları'ndaki katliamı ve 50 yıl önce atletlerin öldürülmesini kınamayı reddeden Ebu Mazin, siyasi terörizme karışmış bir teröristtir ve bu nedenle Hamas'ın veya İslami Cihad'ın tüm terörist ajanlarından daha tehlikelidir."
Liberman ayrıca, Başbakan ve Savunma Bakanı'na, Abbas’ı "meşrulaştırmayı bırakma, onunla görüşmeme ve konuşmama" çağrısı yaptı.
ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ DA TEPKİ GÖSTERDİ
Toplantı sırasında gerilse de herhangi bir açıklamada bulunmayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, Abbas'ın açıklamasına sosyal medya hesaplarından bir açıklama ile yanıt verdi.
Scholz "Holokost ifadesini kullanması uygunsuz ve tahammül edilemez. Bu sözlerden büyük rahatsızlık duydum" dedi.
ABBAS NE DEMİŞTİ?
Abbas, dünkü Berlin ziyaretinde Almanya Başbakanı Scholz ile yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşmuştu.
Filistinli lider, 1972’de Münih Olimpiyatları'ndaki saldırıdan dolayı Filistinliler adına İsrail ve Almanya’dan özür dileyip olayın aydınlatılmasına yardımcı olup olmayacağının sorulması üzerine, İsrail’in 1947’den bugüne kadar Filistinlileri öldürdüğünü hatırlatmıştı.
Abbas, "1947'den bugüne İsrail, 50 Filistin köyünde 50 katliam, 50 Holokost işledi. Filistinliler her gün İsrail ordusu tarafından öldürülüyor. Bu yeter; artık barışı, güvenliği ve istikrarı sağlayalım." ifadelerini kullanmıştı.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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