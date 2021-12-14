Filistin ve ABD arasında üst düzey görüşme

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, resmi temasları kapsamında Filistin'e gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Nuland'ı Ramallah'taki Devlet Başkanlığı konutunda kabul etti.
Filistin'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Abbas, ABD'li yetkiliye, İsrail'in iki devletli çözümü ihlal eden tek taraflı uygulamalarına ilişkin bilgi verdi.
Abbas, İsrail'in söz konusu uygulamalarına son vermesi ve uluslararası meşru kararlar temelinde gerçek bir siyasi süreci başlatmak için iki taraf arasında imzalanan anlaşmaların uygulanması gerektiğini vurguladı.
Filistin lideri ayrıca ABD ile ikili ilişkileri güçlendirmek ve bu ilişkilerin önündeki engellerin üstesinden gelmek için çalışılması gerektiğini ifade etti.
Öte yandan Filistin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı da yayımladığı yazılı açıklamayla ABD'ye, "İsrail'in Kudüs'te uyguladığı etnik temizliğin ve Yahudi yerleşim birimleri inşasının durdurulması için müdahil olması" çağrısında bulundu.
Uluslararası toplum ve ABD yönetiminden, Filistin topraklarındaki işgalin sona erdirilmesi için İsrail'i müzakerelere geri dönmeye ve uluslararası barışı kabul etmeye zorlaması istendi.
Açıklamada ayrıca ABD'nin Kudüs'teki konsolosluğunu en kısa sürede yeniden açmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.
İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdıktan sonra 4 Mart 2019'da Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunu kapatmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Nuland, perşembe günü Filistin, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'yi kapsayan turuna başlamıştı.
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