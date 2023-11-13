Filistin Kızılayı: İsrail'in ambulansları vurması nedeniyle yaralılara ulaşamıyoruz

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Filistin Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’nin kuzeyinde çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığına ve acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan onlarca yaralı bulunduğuna ilişkin çok sayıda telefon aldıklarını ancak İsrail güçlerinin ambulansların ulaşımını engellendiği ve hareket etmeye çalışan herkesi hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdürerek erişimi engellediği bölgeler arasında, Er-Rimal bölgesinin güneyi ve kuzeyinin bir kısmı, Şati Mülteci Kampı, Beyt Lahiya’nın batısı, Et-Tevam, El-Kerame, Şifa Hastanesi çevresi, Nasr Hastanesi, Rantisi Hastanesi ve Tel el-Heva bölgelerinin bulunduğu aktarıldı.

Kuşatma altındaki bölgede hizmet veren sadece 3 hastanenin kaldığı, onların da ciddi derecede yakıt, tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı çektiği vurgulandı.

Kuzey bölgeleri başta olmak üzere Gazze Şeridi’ndeki insani durumun hızla ve dramatik bir şekilde kötüleşmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, sağlık ekiplerinin yaralılara güvenli şekilde ulaşmasına izin verilmesi için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapıldı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.