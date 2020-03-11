Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nden, Suudi Arabistan'ın Filistinlileri yargılamasına tepki

11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
FHKC, Suudi Arabistan'da ikamet eden bazı Filistinlilerin "teröre destek" iddiasıyla yargılanmasına dair yazılı açıklama yaptı.
Filistin direnişini destekleyenlere bu tür suçlamaların yöneltilmesinin, direnişi "terör" kabul eden İsrail'in tutumunu benimsemek olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun Suudi Arabistan'ın Filistin-İsrail çatışmasına yönelik politikasında tehlikeli dönüşüme işaret ettiği savunuldu.
Açıklamada, Suudi Arabistan'a Filistinli tutukluları yargılamayı durdurması ve derhal serbest bırakması çağrısında bulunuldu.
Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Filistinli ve Ürdünlü Hamas Hareketi üyelerinin yargılanmasına 8 Mart'ta başlanmıştı.
Hamas Hareketi Sözcüsü Hazım Kasım da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan makamlarının, Filistinli lider kadroları tutuklatarak mahkemelere sürüklemesinin üzüntü verici olduğunu söylemişti.
Bu gelişmenin Hamas tarafından kınandığını belirten Kasım, tutukluların bir an önce serbest bırakılmasını istemişti.
Suudi Arabistan Ceza Mahkemesi'nde 8 Mart'ta yapılan duruşmada yargılanan Muhammed el-Hudari'nin (81) kardeşi Abdulmacid el-Hudari de ağabeyinin Hamas'ın lider kadrosundan olduğunu Nisan 2018'den bu yana tutuklu bulunduğunu belirtmişti.
Ağabeyi ve yeğeni Hani'ye "terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansal destek sağlamak" suçlamalarının yöneltildiğini belirten Hudari, duruşmanın ikinci oturumunun ramazan ayının 12. günü yapılacağını ifade etmişti.
Hamas Hareketi, 9 Eylül 2019'da Suudi Arabistan'la "ilişkileri yönetmekle sorumlu" ve 20 yıldır bu görevi yürüten, örgütün lider kadrosundan Muhammed el-Hudari ve oğlunun tutuklandığını duyurmuştu.
Merkezi Cenevre'de bulunan Avro-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.
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