AA

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi'nin 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmesinin ardından Filistinliler 46 yıldır olduğu gibi bugün de dünya kamuoyunun gündemine getirmeye çalışıyor.

Ancak bu yıl, Filistin'de koronavirüs önlemleri kapsamında olağanüstü hal ilan edilmesi dolayısıyla Batı Şeria'da her yıl düzenlenen gösteriler ve yürüyüşlerin yerine, internet ortamında konferanslar yapılacak.

Filistin makamlarının verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze de dahil olmak üzere İsrail ablukası ile işgali altındaki Filistin topraklarında toplam vaka sayısı 329’a yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail 1967'den bu yana yaklaşık 1 milyon Filistinliyi tutukladı ve halihazırda İsrail hapishanelerinde yaklaşık 5 bin Filistinli bulunuyor.

Ayrıca veriler, İsrail'in Ofer, Mecdu ve Ed-Damun hapishanelerinde 130 Filistinli çocuk tutuklunun bulunduğunu gösteriyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü kronik rahatsızlıklardan muzdarip, 10'u kanser yaklaşık 700 Filistinli hasta mevcut.

- İsrail hapishanelerinde Oslo Anlaşması'ndan önce tutuklanan Filistinliler var

İsrail ile FKÖ arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'ndan önce tutuklanan 26 Filistinli bulunuyor.

Söz konusu Filistinliler arasında 40 yıldır tutuklu olan ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlar arasında en uzun süredir hapis yatan Nail El-Bergusi, 38 yıldır hapis olan Kerim Yunus ve Mahir Yunus da yer alıyor.

Ayrıca İsrail hapishanelerinde 20 yıldır tutulan 51 Filistinli bulunuyor.

Cezaevlerindeki Filistinli tutuklulardan 541'i bir veya birden fazla kez müebbet hapis cezasına çarptırılmış durumda.

- 1967'den bu yana 222 Filistinli İsrail hapishanelerinde öldü

Cemiyet'in verilerine göre, 1967'den bu yana 73'ü işkence, 67'si sağlık hizmetlerindeki ihmaller, 75'i kasten, 7'si doğrudan İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu olmak üzere 222 Filistinli tutuklu hayatını kaybetti.

İsrail, geçen senenin başından bu yana işkence ve ihmaller nedeniyle hayatını kaybeden 5 Filistinli tutukludan Ömer Avni Yunus'un naaşını ailesine teslim ederken 4'ünü ise hala morgda bekletiyor.

1967'den beri 160 bin Filistinli kadını tutuklayan İsrail, bu sene içinde 31 Filistinli kadını tutukladı. Böylece İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın mahkum sayısı 41'e yükseldi. Bunların 7'si yaralı ve halen Damun hapishanesinde tutuluyor.

- Filistinli mahkumlar koronavirüs tehdidi altında

Filistinliler, Kovid-19 salgınının mahkumlar arasında yayılması tehlikesinden dolayı İsrail hapishanelerindeki hasta, kadın ve çocukların bir an önce serbest bırakılmasını istiyor.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, Filistinli Esirler Günü'yle eş zamanlı olarak uluslararası ve yerel ölçekte geniş katılımlı kampanya başlatılmasını istedi.

Başbakan İştiyye, İsrail'i hapishanelerdeki yaşlı, kadın, çocuk ve kronik hastalıklardan muzdarip tutukluları serbest bırakmaya çağırdı.

İsrail Yüksek Mahkemesi geçen ay sonunda bağımsız bir dernek olan "İnsan Hakları Doktorları"nın salgında yüksek risk grubunda olan 60 yaş üzerindeki mahkumların serbest bırakılmasına yönelik dilekçesini de reddetmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris de, İsrail'i hapishanelerde Kovid-19 salgınını önleyici tedbirleri almamakla suçladı.

Faris, İsrail Cezaevleri İdaresi'nin Filistinli mahkumlar arasında Kovid-19 vakasına rastlanmadığı yönündeki açıklamasının şüpheli olduğunu söyledi.

FKÖ'ye bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail polisinin tutukladığı Filistinli araştırmacı Yazar Nureddin Sarsur'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sansur 18 Mart'ta tutuklandıktan, serbest bırakıldığı 31 Mart'a kadar geçen 14 günlük sürede Binyamin Soruşturma Merkezi ve Ofer Hapishanesi'nde tutulmuştu.

İsrail makamları 2'si Ofer biri de Ramle hapishanesinde 3 İsrailli gardiyanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

İsrail Cezaevleri İdaresi'nin geçen ay başında hapishane kantinlerinde satışını durduğu 140 kalem ürün içinde Kovid-19'la mücadelede kullanılan malzemelerde mevcuttu.