Filistin Esirler Cemiyetinden, WVI Gazze Müdürü Halebi'nin tutukluluğunun devamına tepki

AA

Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, yaptığı yazılı açıklamada, Halebi'nin devam eden tutukluluğunun, bölgedeki insan hakları kurumu çalışanlarını hedef aldığını ve ciddi şekilde korkuttuğunu ifade etti.

İşgal güçlerinin, yıldırma, korkutma eylemlerini kullanarak insan hakları savunucularını projesine hizmet edecek şekilde çalışmaya zorladığını kaydeden Faris, "2016'dan bu yana keyfi uygulamalarla tutulan Halebi'nin tutukluluk davası, uluslararası insan hakları sistemi için bir test, bu, sistemin çalışmasını ve insani misyonunu savunması için bir imkan." dedi.

​​​​​​​Faris, uluslararası insan hakları kurumlarından işgal güçlerine Halebi'nin ivedilikle serbest bırakılması için baskı yapmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, perşembe günü yaptığı açıklamada, 4 yıldır İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Halebi'nin derhal serbest bırakılması için İsrail'e çağrıda bulunmuştu.

- 2016'da tutuklanmıştı

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, Ağustos 2016'da yaptığı yazılı açıklamada, Halebi'nin "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na mali destek sağladığı" iddiasıyla 15 Haziran'da gözaltına alındığını duyurmuştu.

Soruşturma neticesinde Halebi'nin insani yardım kuruluşunun kaynaklarından Kassam Tugayları'na mali destek sağladığının ve kuruluşun bütçesini bunun için kullandığının ortaya çıktığı iddia edilmiş, Halebi'nin yardım kuruluşunun yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 60'ını Hamas'a aktardığı öne sürülmüştü.

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