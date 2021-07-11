Filistin ve İsrail arasında kritik 'barış görüşmesi' iddiası

İsrail Kanal 12 Televizyonu, Abbas'ın, ABD Başkanı Joe Biden'in, 2014 yılında kesintiye uğrayan barış görüşmelerini yeniden başlatmayı istediği yönünde sinyaller aldığını ve bu doğrultuda bir talep listesi hazırladığını iddia etti.
Barış görüşmelerinin başlaması için şart olarak ortaya atılacak bu talep listesinin halen gizli olduğunu aktaran kanal, listede bulunan maddelere ilişkin bazı öngörülerde bulundu.
"İSRAİL'İN DOĞU KUDÜS'TE KAPATTIĞI FİLİSTİN KURUMLARI AÇILSIN" İSTEĞİ
Buna göre, Abbas'ın hazırladığı öne sürülen listede, İsrail'in Doğu Kudüs'te 2001'de kapattığı Filistin kurumlarının yeniden açılması ve İkinci İntifada (2000) öncesindeki siyasi faaliyetlerine yeniden dönmesinin yer aldığı ifade edildi.
Taleplerin Mescid-i Aksa ile ilgili olan kısmında, İsrail polisinin buradaki faaliyetlerinin sınırlandırılması, Yahudilerin ziyaretlerinin azaltılması ve Filistin yönetiminin temsilcilerinin konumunun güçlendirilmesi yer aldı.
Ayrıca, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde olduğu gibi Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmaması, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Yahudi yerleşim birimleri inşaatlarının durdurulması, Filistin topraklarındaki tüm yerleşim üslerinin (bir kaç konteyner ve karavandan oluşan birimler) boşaltılması ve Ürdün Vadisi'ndeki evlerin yıkımının durdurulmasının talep edileceği kaydedildi.
"BATI ŞERİA'DA ULUSLARARASI HAVAALANI İNŞASINA İZİN VERİLMELİ"
Kanalın, Abbas'ın talep listesinde yer aldığını belirttiği diğer maddeler ise şöyle sıralandı:
İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki Filistin kentlerine girmemesi, aile birleşimi yasasının iptal edilmesi, Filistin polisi ile gümrük memurlarının yeniden Batı Şeria'yı Ürdün'e bağlayan Allenby Köprüsüne dönmesi, Batı Şeria'da uluslararası bir havaalanı inşasına izin verilmesi ve Eriha yakınlarında bir serbest ticaret bölgesi kurulması.
Batı Şeria'nın yüzde 60'lık kısmını oluşturan "C bölgesi"nde planlama ve ruhsat yetkisinin Filistin yönetimine devredilmesi, bu bölgede fabrika, enerji istasyonları kurulması ve turizm projelerinin hayata geçirilmesi, yüzde 21'lik "B bölgesi"ndeki faaliyetlerinin güçlendirilmesi, Batı Şeria sınırları içinde demiryolları inşa edilmesi ve 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması öncesinde tutuklanan Filistinlilerin serbest bırakılması.
Filistin yönetiminden İsrail televizyonunun iddialarıyla ilgili açıklama yapılmadı.
İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!