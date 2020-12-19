Filistin'den BM'ye Batı Şeria'daki yerleşim alanlarıyla ilgili tasarıyı durdurması için İsrail'e baskı çağrısı

AA

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Parlamentosunun yerleşim alanlarına temel hizmet verilmesi amacıyla hazırlanan yasa tasarısının ön okumasını onaylaması kınandı.

Açıklamada, "Filistin, BM ve yöneticilerini sorumluluklarını yerine getirerek işgal devletine bu tasarıyı onaylamayı durdurması için baskı yapmaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tasarının onaylanmasının iki devletli çözüm temelindeki barış fırsatını baltalayacağı vurgulanarak, söz konusu kararla yüzlerce dönüm arazinin yerleşim alanlarına yol ve altyapı yapılması için yutulacağı ve bu alanların büyük yerleşim yerlerine bağlanacağı kaydedildi.

İsrail Parlamentosu, çarşamba günü Batı Şeria'daki yerleşim alanlarına elektrik, su, altyapı ve ulaşım gibi temel hizmetlerin sağlanmasını ve hükümetin bu alanlara yasal statü vermesini gerektiren tasarının ön okumasını onaylamıştı.

Yahudi yerleşimciler, Filistin topraklarının birçok bölgesinde ilk başta çadırlar, karavanlar ve prefabrik evler kurarak bu bölgeleri yerleşim alanı olarak belirliyor. Daha sonra bu alanlar, İsrail yönetiminin sağladığı destekle genişleyerek Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.