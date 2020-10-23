Filistin'deki siyasi oluşumlardan "Sudan-İsrail normalleşmesine" tepki

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan ve İsrail arasındaki normalleşmenin siyasi bir hata olduğunu belirtti. Kasım, "Sudan ve İsrail arasındaki normalleşme Filistin halkına ve haklı davasına, Sudan'ın ve Arap milletinin ulusal çıkarlarına zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Normalleşmenin yalnız Siyonist projeye ve onun bölgedeki yayılmacı politikasına hizmet ettiğini söyleyen Kasım, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun (ülkelerindeki) iç çatışmalarda İsrail-Arap ülkeleri normalleşmelerinden faydalandıklarını ifade etti.
- "Sudan'ın normalleşmesi Tel Aviv'e sunulan karşılıksız hediyedir"
İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, Sudan yönetiminin Tel Aviv'le normalleşmesini "İsrail'e sunulan karşılıksız hediye" olarak niteleyerek, şunları kaydetti:
"Sudan yönetimi İsrail'in kucağına doğru kayıyor. Normalleşme ile İsrail'e karşılıksız hediye sunuyor. Sudan halkından fakir ve evsizlerin rızıklarından Amerika'nın memnuniyetini kazanmak adına büyük miktarlarda para sunuyor."
- "Sudan halkının normalleşmeyi başarısızlığa uğratacağına güveniyoruz"
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Bessam es-Salihi, İsrail ve ABD'nin Sudan halkının yaşadığı zor dönemden yararlanarak normalleşmeyi şantaj olarak kullandığını ifade etti.
Salihi, "Sudan halkına normalleşmeyi ve Amerika'nın şantajını başarısızlığa uğratacağı konusunda güveniyoruz." diye konuştu.
- "Normalleşme Filistin ve Sudan halklarının sırtına saplanmış bir hançer"
Filistin Ulusal Girişimi Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada da, Sudan-İsrail normalleşmesi Filistin ve Sudan halklarının sırtına saplanmış bir hançer olarak nitelendirildi.
Sudan-İsrail normalleşmesinin kınandığı ifade edilen açıklamada, "Sudan hükümetine Trump yönetimi tarafından şantaj yapıldı ve normalleşme Sudan'nın başına belalar açacak." değerlendirmesinde bulunuldu.
- İsrail ile normalleşen son ülke Sudan oldu
Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale geldi.
Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.
Trump, bugün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan ve İsrail'in barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Trump Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıkmadan dakikalar önce Beyaz Saray, Sudan konusunda bir açıklama yapmış ve Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığını Kongre'ye bildirdiğini aktarmıştı.
Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödemeyi yapması"nın hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, ülkenin yönetimine gösterdiği anlayış için de teşekkür edilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!