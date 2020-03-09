09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Filistin'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 26'ya yükseldi
İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 26'ya yükseldi.
Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 6, Tulkerm kentinde 1 Filistinli'de daha Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.
Sözcü Mulhim, böylece Filistin'de yeni tip koronavirüs vaka sayısının 26'ya yükseldiğini kaydetti.
Filistin Sağlık Bakanlığından 5 Mart Perşembe günü yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi nedeniyle Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan gruptaki bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti.
Bakanlık ayrıca, Beytüllahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı Abbas da daha sonra yayınladığı bir kararnameyle koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti.
İsrail makamları da koronavirüsün tespit edilmesi üzerine Beytüllahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.
,Qais Omar Darwesh Omar
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