Filistin'de maaş kesintisi ve Kovid-19 salgını kurban pazarlarını da vurdu

Filistinli besiciler ve halk, bir yandan salgın diğer yandan maaş ödemelerinde yaşanan kesintinin harcamalardaki öncelikleri değiştirdiğini ve bu durumun kurban satışlarına da yansıdığını belirtiyor.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan hayvan pazarındaki Filistinli besici Muaz Haneni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarda çok fazla kurban olduğunu ancak alıcı bulunamadığını söyledi.
Bu yıl kurban fiyatlarının düşmesine rağmen geçen senelere kıyasla müşterilerin çok az olduğunu belirten Haneni, şu ana kadar 50 keçiden sadece 3'ünü satabildiğini, onları da hayvanların bakımı ve bayram giderleri için maliyetinin altında elden çıkardığını anlattı.
- Bu yıl halkın büyük bir kesimi kurban kesemiyor
Filistinli hayvan satıcısı Rasim Abdulaziz, bu yıl halkın büyük bir kesiminin kurban kesememesi nedeniyle fiyatların düştüğünü ifade etti.
Her sene yaklaşık 500 hayvan sattığına işaret eden Abdulaziz, bu yıl ise bu rakamın çok gerisinde kaldığını belirterek, "Pazardaki hareketlilik çok az." dedi.
- Halkın mali gücü gittikçe zayıflıyor
Nablus pazarında kurbanlık hayvan bakan Filistinli Nemr Feyyad ise halkın mali durumunun gittikçe zayıfladığını belirtti.
Memurların maaşlarının ödenmediğini hatırlatan Feyyad, ayrıca salgın nedeniyle ticari alanların kapatılamasının da ekonomik durumu olumsuz etkilediğini dile getirdi.
Filistin'de normal şartlarda her yıl yaklaşık 80 bin kurbanlık hayvan satılırken, bu yıl bu rakamlarda yüzde 50 düşüş kaydedildiği aktarılıyor.
- İsrail'in vergi kesintisi ve memurların maaşlarına etkisi
Filistin hükümeti, İsrail'in vergi kesintisinin ekonomi üzerindeki etkisi nedeniyle memurların maaşlarında haziran ayında yapılan yaklaşık yüzde 50'lik kesintinin 27 Temmuz Pazartesi gününden itibaren ödenmeye başlanacağını açıklamıştı.
Filistin hükümeti, haziran ayından bu yana vergilerden sağlanan aylık yaklaşık 190 milyon dolarlık ödeneği İsrail'den alamadı. Bu ödenek Filistin'in toplam gelirinin yüzde 63'üne tekabül ediyor. Geliri kesintiye uğrayan Filistin hükümeti de son iki aydır memurların maaşlarının ancak bir kısmını ödeyebiliyor.
İsrail, ödeneğin verilmesi için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bir süre önce askıya aldığı güvenlik koordinasyon anlaşmalarının yeniden devreye girmesini şart koşuyor. Filistin hükümeti ise bu şartı kabul etmiyor.
,Qais Omar Darwesh Omar
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