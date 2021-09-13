Filistin'de Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı

Başbakan Muhammed Iştiyye, hükümetin haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla düğün ve taziye evleri başta olmak üzere alanlarda halkın toplanmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.
Giderek artan vaka sayılarının azaltılmasını sağlamak için tüm kamu kurumları ve hizmet alanlarının çalışmalarını düzenleyen yeni bir sağlık protokolünün de ilan edileceğini ifade eden Iştiyye, halka aşı olmak için acele etmeleri çağrısında bulundu.
- Vaka sayısı 400 bini aştı
Öte yandan işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında Delta varyantının etkisiyle yeni tip Kovid-19 salgınında aktif vaka sayısındaki artış ise sürüyor.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 699 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 14 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.
Vakalardan 1437'sinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 1789'unun ise işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ün banliyölerinde tespit edildiği aktarıldı.
Böylece, yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 4 bin 99 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 401 bin 803'e yükseldi.
Aktif vaka sayısının 33 bini aştığı Filistin'de hastalardan 73'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş, aktif vaka sayısı da 1000'e kadar gerilemişti.
Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.
- OHAL bir ay uzatılmıştı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce uygulanan olağanüstü hal (OHAL) durumunu 31 Ağustos'ta bir ay daha uzatma kararı almıştı.
Ancak Abbas'ın ilan ettiği OHAL, işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail ile Filistin arasında yapılan Oslo Anlaşması uyarınca sadece A ve B bölgelerinde uygulanabiliyor.
Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs'ün banliyöleri ve Batı Şeria'nın C bölgelerinde bu karar uygulanamıyor.
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