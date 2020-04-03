Filistin'de koronavirüsten nedeniyle ilan edilen OHAL uzatıldı

AA

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat Twitter hesabından Abbas'ın OHAL'i uzatma kararını yayımladı.

Kararda, OHAL sürecinde koronavirüsten korunma amaçlı yürütülen icraatların devam ettirileceği aktarıldı.

Nisan sonuna kadar uzatılan OHAL kararına ilişkin dün açıklama yapan Başbakan Muhammed İştiyye, tüm vilayetlerde sokağa çıkma sürelerinin sabah 10.00 ile akşam 17.00 arasında olmak üzere kısaltıldığını duyurmuştu.

Kısmi sokağa çıkma yasağına göre, akşam 17.00'den sonra eczaneler dışında tüm işyerlerinin kapalı tutulacağını bildirmişti.

Filistin hükumeti 6 Mart'ta, ay sonuna dek uygulanmak üzere OHAL ilan etmişti.

Son resmi verilere göre, Filistin'de 161 koronavirüs vakası bulunuyor.