Filistin'de ilk kez Omicron varyantı görüldü

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kemal eş-Şahra, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'de Omicron varyantının ilk kez, yurt dışından gelen 3 kişide görüldüğünü belirtti.

Söz konusu kişilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, El-Halil ve Tubas kentlerinden olduğunu aktaran Şahra, temaslıları belirleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Filistinlilere önlemlere uymaları çağrısında bulunan Şahra, Kovid-19 belirtileri görülen vatandaşların zaman kaybetmeden bir sağlık merkezine gitmesini istedi.