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Filistin'de depremzedeler için yaklaşık 1 milyon dolar toplandı

Türkiye'nin 10 ilini ve Suriye'nin kuzeybatı bölgelerini vuran Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Filistin'deki camilerde depremzedeler için yaklaşık 1 milyon dolar toplandı

Giriş: 11.02.2023 - 03:27 | Güncelleme: ABONE OL
Filistin'de depremzedeler için yaklaşık 1 milyon dolar toplandı
Filistin'de depremzedeler için yaklaşık 1 milyon dolar toplandı
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AA

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan camilerde cuma namazı sonrası Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplanan yardımın yaklaşık 1 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, cuma namazı sonrası Batı Şeria'daki camilerde depremzedeler için 3 milyon 500 bin şekel (yaklaşık 1 milyon dolar) yardım toplandığını söyledi. Bekri, ilerleyen saatlerde toplanan yardıma ilişkin ayrıntılı açıklama yapılacağını belirtti.

Bekri, 9 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Iştiyye'nin talimatları doğrultusunda "Acılarını Dindirin" adlı bir yardım kampanyası başlatıldığını açıklamıştı.

Cuma namazı sonrasında kampanya çerçevesinde yardım toplanacağını aktaran Bekri, Filistin Vakıflar Bakanlığının da kampanyaya 100 bin dolar katkı sunacağını belirtmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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