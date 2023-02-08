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Filistin'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filistin'in Nablus kentinde 4,8 büyüklüğünde, 10 kilometre derinlikte deprem meydana geldi

Giriş: 08.02.2023 - 01:42 | Güncelleme: ABONE OL
Filistin'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Filistin'de 4,8 büyüklüğünde deprem
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AA

Filistin'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Nablus'taki El-Necah El-Vatani Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Celal el-Dubeyk, depremin merkez üssünün Nablus kentinin 13 kilometre kuzeyinde olduğunu açıkladı. Dubeyk, 4,8 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini ifade etti.

Söz konusu deprem, Kudüs, Ramallah ve Nablus kentlerinden hissedildi.

Deprem sebebiyle can kaybı ya da maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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