Filistin basınında Gazze'de Hamas'a karşı gösteriler: 'Baskının sonu yenilgidir'

22 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler 14 Mart'tan beri hayat pahalılığını, yüzde 70'lere vardığı söylenen işsizliği ve bölgeyi 12 yıldır yöneten Hamas'ın koyduğu yeni vergileri protesto için gösteriler düzenliyor.
Hamas, gösterilere karşı önce polis müdahalesine başvurdu. Onlarca gazeteci ve eylemci gözaltına alındı.
Fakat daha sonra bir açıklama yapan Hamas yönetimi, "yurttaşlara karşı her türlü saldırganlığı" kınadığını ve reddettiğini açıkladı. Maddi zarara uğrayan ya da yaralananlar konusunda üzüntüsünü bildirdi.
Ama Hamas sitelerindeki İngilizce açıklamada gösterilerin hala İsrail ile güvenlik işbirliği yapmakla suçladığı Filistin Özerk Yönetimi'nin komplosu olduğu iddiasına ağırlık veriyor.
Gösterilerle ilgili haberler Filistin Özerk Yönetimi'ne egemen El Fetih yanlısı ve Gazze yönetimindeki Hamas yanlısı medyalara da farklı yorumlarla yansıyor.
BBC İzleme Servisi bugünkü Filistin gazetelerine tartışmaların nasıl yansıdığını özetledi.
Gazze merkezli internet gazetesi Filastin'de yazan Mahir Hicazi, "İsrail ile güvenlik konusunda işbirliği yapan Filistin Özerk Yönetimi'nden yana medyanın Gazze Şeridi ve onun yürüttüğü direnişe karşı yalanlar düzmesi şaşırtıcı değil. Bu medya kuruluşları bunu -Filistin Özerk Yönetimi Başkanı- Mahmud Abbas'ın direnişle kitle tabanını birbirinden ayırarak Gazze'nin kontrolünü ele geçirme politikaları doğrultusunda yapıyorlar" diyor.
Batı Şeria'daki Ramallah'da çıkan El Fetih yanlısı Fetih el Eyyam gazetesinde yazan Talal Ewkal da şu satırlara yer vermiş:
"Hamas'ın özür içeren açıklamasının, baskıcı güvenlikçi yöntemlerle bu ve başka toplumsal sorunların çözülemeyeceği konusunda bir farkındalığa tekabül ettiğini umalım. Yine aynı şekilde bu açıklamaların güvenlikçi yöntemlerin olumsuz yankıları karşısında doğru dürüst bir özeleştiri sonucu geldiğini umalım."
Yine Ramallah'da bizzat Filistin Özerk Yönetimi tarafından çıkarılan El Hayat el Cedide gazetesinin başyazısı ise daha sert bir tonla kaleme alınmış.
"Hamas yönetiminin, yalanın çok kısa vadeli bir çıkış olduğunu bilmediği anlaşılıyor. Bu yüzden elindeki stratejik silahları baskı rejimini sürdürmekte kullanıyor. Ne var ki, Hamas yönetiminin bilmediği ve anladığında da çok geç kalmış olacağı bir gerçek var. Baskının sonu yenilgidir."
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