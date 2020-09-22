Filistin, Arap Birliği'nin dönem başkanlığını bıraktı!

Maliki, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Arap Birliği Genel Sekreterliği’nin Arap Barış Girişimi’ne aykırı olarak İsrail ile normalleşen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn’e destek vermesi nedeniyle birliğin dönem başkanlığını bıraktığını duyurdu.
Bazı güçlü Arap ülkelerinin de Arap Barış Girişimi’nden ayrılmayı kınamadığını ve dolayısıyla Arap Birliği’nin de öngörülebilir bir süreçte kınama kararı alamayacağına vurgu yapan Maliki, şunları söyledi:
“Bizim dönem başkanlığımızda işgal devletiyle normalleşmeye koşan Arap ülkelerini görmekten onur duymuyoruz.”
Maliki, Filistin’in Arap Birliği’nden çekilmesinin söz konusu olmadığına vurgu yaparak, normalleşmeyi reddeden Cezayir ve Kuveyt gibi Arap ülkeleriyle çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.
Telekonferans aracılığıyla 9 Eylül’de Filistin’in başkanlığındaki dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen Arap Birliği toplantısında, İsrail ile "ilişkilerin normalleşmesini" kınayan bir karar çıkamamıştı.
Filistinli diplomatlara göre, “nüfuz sahibi güçlü Arap ülkeleri”, Arap Barış Girişimi’ne aykırı olarak İsrail ile normalleşen Körfez Arap ülkelerinin kınanması kararının çıkmasını engelledi.
Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.
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