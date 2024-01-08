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        Haberler Dünya Filistin, Almanya'dan İsrail'e ateşkes için baskı yapmasını istedi

        Filistin, Almanya'dan İsrail'e ateşkes için baskı yapmasını istedi

        Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Almanya'dan, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması ve bölgeye insani yardımların girişine izin vermesi için İsrail hükümetine baskı yapmasını talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 23:18 Güncelleme: 08.01.2024 - 23:18
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        Filistin'den Almanya'ya: Ateşkes için baskı yapın
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        Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Maliki, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir araya geldi.

        Maliki, Alman mevkidaşı Baerbock’a, üç ayı aşkın süredir İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaket ile işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilerin maruz kaldığı ihlaller hakkında bilgi verdi.

        Filistin Dışişleri Bakanı, Alman hükümetine "Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve acil insani yardımların bölgeye ulaştırılması için İsrail hükümetine baskı yapması" çağrısında bulundu.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aşırı sağ hükümetinin, "çıkarlarına ve stratejik sömürge planlarına ulaşmak ve iktidarda kalma sürelerini uzatmak için savaşı tırmandırmayı ve uzatmayı seçtiğini" vurgulayan Maliki, ülkesinin "bazı İsrailli yetkililerin savaşın bitiminden sonrasına dair sunduğu tüm önerileri" reddettiğini kaydetti.

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        Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ise ülkesinin "sivil halkın korunması, acılarının daha fazla devam etmemesi ve tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiği konusundaki açık ve kesin tutumunu" ifade etti.

        Baerbock, "Filistin yönetimi, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde meşru bir otorite olarak temel ve merkezi bir rol oynuyor." dedi.

        Almanya Dışişleri Bakanı, söz konusu görüşme öncesi işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan El-Mezra el-Kibliya köyünü ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Yasa dışı yerleşim inşası kalıcı barışı baltalıyor, iki devletli çözümü tehlikeye atıyor. Yerleşimcilerin şiddeti, çoğu zaman insanların yaşamını imkansız hale getiriyor, binlerce kişi artık topraklarına erişemiyor." ifadesini kullanmıştı.

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        #almanya
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