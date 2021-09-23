Filistin Alimler Birliği'nden Mescid-i Aksa'ya baskınların "siyasi hedefler taşıdığı" uyarısı

AA

Birlik Başkanı Nesim Yasin yaptığı yazılı açıklamada, "Fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya baskınları, Kudüs'te işleri patlama noktasına götürecek." ifadesini kullandı.

"Fanatik Yahudilerin bayramlarını ısrarla bu şekilde kutlamaya çalışmalarının, İsrail hükümetinin gerçekleştirmek istediği siyasi hedefler taşıdığını" aktaran Yasin, uluslararası toplumun sessiz tutumuna da tepki gösterdi.

Yasin, Ürdün'e, Mescid-i Aksa'da yaşananlar ve bu ayın başından beri devam eden saldırılar konusunda üzerine düşeni yapma çağrısında bulundu.

İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce fanatik Yahudi, bugün de Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti.

İbrani takvimine göre 20 Eylül'de başlayan ve 27 Eylül'de sona erecek olan Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudiler, "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

- Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.