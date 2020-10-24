Filipinli iş dünyasına Türk gıda ve ecza ürünleri tanıtılacak

Tüm dünyanın etkilendiği Kovid-19 salgını döneminde alınan tedbirler kapsamında seyahat kısıtlamaları ve sağlık önlemleri neticesinde "Genel Ticaret Heyeti Programları"nın fiziksel olarak gerçekleştirilememesi nedeniyle Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın öncülüğünde "Sanal Genel Ticaret Heyeti" programları hayata geçirildi.
Bu şekilde, teknolojinin imkanlarından faydalanılarak dijital ortama taşınan söz konusu etkinlikler, ihracatçıları potansiyel alıcılarla bir araya getiren en önemli mekanizmalardan biri olma özelliğini kazandı.
AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, salgın döneminde, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonunda Özbekistan, Kenya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Kolombiya-Meksika, Almanya, kadın ihracatçılara yönelik Şili-Peru-Kolombiya-Meksika ve Kazakistan'a yönelik gerçekleştirilen Sanal Genel Ticaret Heyeti etkinliklerine 26-30 Ekim'de Filipinler ile devam edilecek.
Filipinler Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı'na inşaat, müteahhitlik ve yapı malzemeleri, ecza ürünleri, ilaç ve ilaç ham maddesi, gıda ve elektrik-elektronik ürünleri başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren 18 firma katılım sağlayacak.
- Filipinler'in ardından rota Endonezya'ya çevrilecek
Asya-Pasifik bölgesinin en dinamik ekonomilerinden biri olan Filipinler, Türkiye için öncelikli pazarlar arasında yer alıyor.
Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı, Türkiye ile Filipinler arasındaki ticaret potansiyelinin ortaya çıkarılmasına imkan verecek, uluslararası ticaret hacminin ciddi biçimde daraldığı bu dönemde Türkiye ihracatına hem pazar çeşitlenmesi hem de rakamların artırılması bakımından katkı sağlayacak.
Filipinler'in ardından, 16-30 Kasım'da Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti etkinliğinin düzenlenmesi planlanıyor.
Ticaret Bakanlığı, Türk firmaları için potansiyel arz eden hedef ülkelere yönelik sanal ortamlarda gerçekleştirilen bu tür faaliyetlere devam edecek.
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