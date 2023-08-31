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        Haberler Dünya Filipinler’de yanlış adres verilen itfaiye fabrika yangınına müdahalede gecikti, 15 kişi öldü

        Filipinler'de yanlış adres verilen itfaiye fabrika yangınına müdahalede gecikti, 15 kişi öldü

        Filipinler'de bir fabrikada çıkan yangına müdahaleye giden itfaiye ekibine yanlış adres verilmesi sonucu ekibin müdahalesi gecikti. Yangında 15 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:11 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:11
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          Filipinler'de yanlış adres verilmesi ve şiddetli yağışta trafiğin kilitlenmesi sonucu itfaiye ekipleri konfeksiyon fabrikasında çıkan yangına müdahalede gecikti, 15 kişi yaşamını yitirdi.

        • 2

          Filipinler Yangından Korunma Bürosu, fabrika sahibi dahil 15 kişinin hayatını kaybettiği yangında ölenlerin çoğunun işçiler ve marangozlar olduğunu açıkladı.

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          Büro çalışanı Nahum Tarroza, kendilerine yanlış adres verilen ekiplerin şiddetli yağış sebebiyle trafiğe takıldıklarını ve yaklaşık 15 dakika geç kaldıklarını belirtti.

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          Tarroza, iki saatte söndürülen yangın sırasında iki katlı konfeksiyon fabrikasının en üst katından atlayarak kurtulan 3 kişinin hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

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          Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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