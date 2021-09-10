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Filipinler ve Tayvan’da Chanthu Tayfunu alarmı

ANKARA (AA) – Pasifik Okyanusu’nda ortaya çıkan Chanthu Tayfunu nedeniyle Filipinler ve Tayvan’da alarm verildi.

10.09.2021 - 11:45 | Güncelleme: ABONE OL
Filipinler ve Tayvan’da Chanthu Tayfunu alarmı
AA

Filipinler Atmosfer, Jeofizik ve Astronomi Hizmetleri Dairesinden yapılan açıklamada, saatteki hızı 195 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan tayfunun Filipinler’i teğet geçerek kuzeye ilerlediğini bildirdi.

Açıklamada tayfunun hala ülkenin kuzeydoğusundaki Cagayan bölgesini vurma tehlikesi bulunduğu aktarılarak vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak üzere afet yönetimi tedbirlerinin alınması istendi.

Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu da adanın güney sahilleri için tayfun uyarısı yaptı. Büro ayrıca, Filipinler ile Tayvan arasındaki Bashi Kanalı’nda dev dalgalar oluşabileceğine dair gemicileri uyardı.

Güçlenerek kuzeye ilerleyen tayfunun pazar günü Tayvan kıyılarına ulaşması bekleniyor.

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