Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, Luzon Adası'nın güney kesimlerinde sabah yerel saatle 04.48'de sarsıntı hissedildiği bildirildi.

Yerin 116 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen tektonik depremden 5 dakika sonra 5,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.

AA'nın haberine göre; can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.