Filipinler'in Brasilia Büyükelçisi, hizmetçiye kötü muamelesi nedeniyle ülkesine çağrıldı

AA

Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin Jr, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Büyükelçi Mauro'nun "hizmetçi kadına yapılan kötü muamele" nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında geri çağırıldığını duyurdu.

Büyükelçinin başkent Brasilia'daki ikametgahında görüntülenen kötü muamele, Brezilya basınına yansımıştı. Güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde Mauro'nun hizmetçi kadının saçını ve kulağını çekmek gibi davranışlarda bulunduğu görülüyor.

Filipinli işçilere yönelik şiddet ve istismar vakalarında artış görülmesi üzerine Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yurt dışındaki Filipinli işçilerin, özellikle de hizmetçilerin haklarını koruma sözü vermişti.

Duterte yönetimi, Filipinli bir hizmetçinin cesedinin 2018'de Kuveyt'te bir evdeki dondurucuda bulunmasının ardından bu ülkeye işçi gönderilmesini geçici durdurmuştu.

Küresel işçi gücünün önemli bir kısmını karşılayan Filipinler'de yaklaşık 10 milyon gurbetçi işçi, ülke ekonomisinin en büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor.