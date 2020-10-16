Filipinler, Güney Çin Denizi'nde petrol arama çalışmalarına destek vermekte kararlı

Enerji Bakanı Alfonso Cusi, internet üzerinden yaptığı basın açıklamasında, Çin'in, Filipinler hükümetinin kendi münhasır ekonomik bölgesinde petrol arama çalışmalarına devam etme kararından haberdar edilmediğini belirtti.
Reed Bank ve diğer iki keşif alanının, Filipinler'in münhasır bölgesinde bulunduğunu ve Çin'in bu bölgeler üzerinde hak iddia etmesinin muhtemel olduğunu söyleyen Cusi, "Tek bir kelime etmeden bu durumu kabul etmeyecekler. Eminim bize yazacaklar." dedi.
Cusi, Çin'in açık deniz keşiflerini protesto veya müdahale etmesi durumunda Filipinler'in nasıl tepki vereceği sorusuna, "Haklarımızı savunmalıyız, yapacağımız şey bu." yanıtını verdi.
Kaldırılan yasağın ardından, Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası kabul görmüş sularında yeniden başlama kararı aldığı petrol ve gaz arama çalışmalarını himaye etmeye hazır olduklarını söyleyen Cusi, bu hakkı herhangi bir ülkeye bırakmayacaklarını ifade etti.
Cusi, arama çalışmalarını yürütecek sözleşmeli şirketlere, 500 metrelik bir güvenlik tampon bölgesi ile korunacakları konusunda güvence verildiğini aktararak "Çin'in buna saygı duymasını" beklediğini dile getirdi.
Filipinler, Çin ile olan gerilim nedeniyle 2014'te Güney Çin Denizi'nde petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını yasaklamıştı.
Enerji Bakanı Cusi, dün yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, Güney Çin Denizi ve civarında 6 yıl önce uygulanmaya başlanan petrol ve doğal gaz arama yasağını kaldırdığını bildirmişti. Cusi, üstlenici şirketlerin Filipinler'in batısındaki üç alanda petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını yeniden başlatabileceklerine ilişkin bilgilendirildiklerini söylemişti.
- Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı
Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.
Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takım adalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.
Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.
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