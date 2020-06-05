Filipinler Devlet Başkanı Duterte uyuşturucu kaçakçılarını öldürmekle tehdit etti

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Duterte, emniyet güçleri tarafından düzenlenen bir operasyonda 756 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Filipinler'in Güneydoğu Asya'nın uyuşturucu aktarma merkezi haline getirildiğini belirtti.
Uyuşturucu kaçakçılarına açtığı savaşla bilinen Duterte, "Siz ülkemi mahvederseniz ben de sizi öldüreceğim." ifadesini kullandı.
Narkotik ekipleri tarafından ele geçirilen uyuşturucunun son 4 yıldaki en büyük miktar olduğu kaydedildi.
Birleşmiş Milletlerin (BM),dün yayımladığı raporda, Filipinler'de yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında on binlerce kişinin ölmüş olabileceğine işaret edildi.
- Kovid-19 karantina kuralları
Ülke basınındaki habere göre Duterte, dün bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, halkın karantina kurallarına uyduğunu ve Filipinler'de, zorunlu karantina tartışmalarının olduğu ABD'deki gibi karışıklık yaşanmadığını belirtti.
Duterte, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 32 sağlık çalışanının ailelerine söz verilen yardımın geciktirilmesine tepki göstererek yetkililere yardımın ivedilikle yapılması talimatı verdi.
İhtiyaç sahiplerine yapılacak yardımların çalındığı iddialarına da değinen Duterte, söz konusu durumda suçluların hapse atılacağını kaydetti.
Filipinler'de 20 bin 382 kişide koronavirüs görülürken, salgına bağlı 984 ölüm gerçekleşti.
Duterte, hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yaptığı kısıtlamalara karşı gelinmesi halinde sorun çıkaranların vurulması ve gıda ve nakit yardımlarının durdurulması emri vereceğini bildirmişti.
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