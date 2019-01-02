Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Gençken bir hizmetçiye cinsel tacizde bulundum

02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gençken bir hizmetçiye cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Duterte, ülkesinde sert şekilde eleştirildi. Kadın hakları örgütü Gabriela, "makamına yakışmayan" Duterte'ye istifa etmesi çağrısında bulundu.
Rodrigo Duterte bir konuşmasında, bir rahibe günah çıkardığında, uyuduğu sırada bir hizmetçinin iç çamaşırın altına uzandığını anlattığını söyledi.
Duterte "Battaniyeyi kaldırdım ve kilotunun içine dokunmaya çalıştım. Dokunuyordum. Sonra uyandı ve odadan ayrıldım" dedi.
Filipinler'de zengin ailelerin hizmetçi çalıştırması sık görülen bir durum. Birçok Filipinli kadın da Asya ve Ortadoğu ülkelerinde hizmetçilik yapıyor.
Sözcüsü ise Duterte'nin anlattıklarını "uydurduğunu" ve hikayeye "eklemeler yaptığını" savundu.
'Tecavüz kültürünü teşvik ediyor'
Filipinler'deki insan hakları kuruluşları ise Duterte'nin açıklamalarını sert bir şekilde kınadı.
Kadın hakları örgütü Gabriela, Duterte'nin sözlerinin "tecavüzü itiraf etmek" anlamına geldiğini belirtti.
Gabriela Genel Sekreteri Joms Salvador, "Tecavüz sadece cinsel organın kullanımıyla olmaz. Parmak kullanılmışsa da tecavüz sayılır" dedi.
Asya-Pasifik'te Kadın Ticaretine Karşı Koalisyon adlı kuruluş da, Duterte'nin sözlerinin evlerde çalışan hizmetçileri tehlikeye attığını belirtti.
Kurumun Genel Müdürü Jean Enriquez "Tacizkâr hareketlerin övünç duyarak anlatma tecavüz kültürünü, bu vakada da ev çalışanlarına cinsel tacizi özendiriyor" diye konuştu.
Duterte, çok sayıda kadının hizmetçi olarak çalıştığı ülkenin yoksul kesimlerinden destek alıyor.
Rodrigo Duterte daha önce de kadınlar hakkındaki yorumları nedeniyle eleştiri almıştı.
Duterte geçtiğimiz aylarda, ülke dışında çalışan Filipinli bir hizmetçi kadını canlı yayımlanan bir etkinlikte dudaklarından öptüğü için tepki toplamıştı.
Duterte ayrıca, Filipinli askerlere komünist isyancı kadınları cinsel organlarından vurmaları gerektiğini söylemişti.
Rodrigo Duterte, 2 yıl önceki seçim kampanyasında yaptığı konuşmada 1989'da, o dönem belediye başkanlığını yaptığı Davao'da tecavüz edilip, öldürülen Avustralyalı bir kadın misyoner hakkında yaptığı açıklamalar yüzünden eleştiri almıştı.
Duterte "Tecavüze uğradığı için kızgındım. Bu işin bir tarafı. Ama çok güzeldi, belediye başkanı ilk sırayı almalıydı, yazık oldu" demişti.
Cumhurbaşkanlığı daha sonra Duterte'nin bu sözleri nedeniyle özür dilemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!