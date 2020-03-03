Filipinler'deki rehine krizinin, basın toplantısı vaadiyle aşıldığı ortaya çıktı

Manila Emniyet Müdürü Tümgeneral Debold Sinas, eski güvenlik görevlisi Alchie Paray'ın basın toplantısı düzenlemesine izin vererek rehinelerin serbest kalmasını sağladıklarını belirterek dışarıya silahıyla çıktıktan sonra gazetecilere konuşan saldırganın, o sırada silahını doğrultması veya düşmanca bir harekette bulunması halinde keskin nişancılar tarafından başından vurulması talimatı verdiklerini söyledi.

Uzayan sürenin, yorgun düşen Paray'ın yanındaki el bombasını patlatması endişesi doğurduğu da kaydedildi.

Eski güvenlik görevlisinin yasa dışı alıkoyma, bir güvenlik görevlisini yaralama ve cinayete teşebbüsten yargılanacağı belirtildi.

Paray, 40'ı alışveriş merkezi çalışanı en az 55 rehineyle dışarı çıktığında gazetecilere eski yöneticilerini şikayet ederken polis tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Filipinler'de San Juan kentinde V-Mall alışveriş merkezinde dün yaşanan rehine krizi 10 saat sürmüştü.

Olay devam ederken kaçmayı başaran bazı rehineler, polise Paray'ın silah ve el bombası taşıdığını söylemişti.