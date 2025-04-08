Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi | Dış Haberler

        Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi

        Filipinler'deki 24 aktif yanardağdan biri olan Kanlaon'da patlama meydana geldi, yoğun duman 4 bin metre yüksekliğe ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:14 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanlaon Yanardağı'nda patlama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama yaşandı.

        Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 05.51'de faaliyete geçtiğini açıkladı.

        Açıklamada, ilk raporlara göre patlama sırasında yanardağdan 4 bin metre yüksekliğe kül püskürdüğü ifade edildi.

        Bölge istasyonundaki kameralardan, püsküren lavların yamaçlardan aşağı indiği görüldü.

        Kanlaon Yanardağı, Haziran ve Aralık 2024'te de faaliyete geçmişti. Patlamaların ardından Kanlaon Yanardağı'na yönelik alarm seviyesi, 2'den 3'e yükseltilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kanlaon Yanardağı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Kahreden kaza! Anne baba yaralı çocuk öldü!
        Kahreden kaza! Anne baba yaralı çocuk öldü!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        11 bin kilometrelik aşk
        11 bin kilometrelik aşk
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında
        Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu
        Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu
        Habertürk Anasayfa