Filipinler'de yangın: Üçüncü alarm seviyesine geçildi

Filipinler'in başkenti Manila'daki bir yerleşim bölgesinde yangın çıktı.

Manila'da çıkan yangının ardından üçüncü alarm seviyesine geçildiği bildirilirken yangının yaklaşık bin 500 aileyi etkilediği belirtildi.

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Yerleşim bölgesinin üzerinde yoğun siyah duman bulutları görüldü.

Olay yerine 50'den fazla itfaiye aracı sevk edildi ve yangını söndürmek yaklaşık üç saat sürdü.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.