Filipinler'de Kurban Bayramı resmi tatil ilan edildi

Devlet Başkanlığı ofisi, Başkan Rodrigo Duterte'nin, 31 Temmuz'dan başlamak üzere her yıl Kurban Bayramı'nın birinci gününün resmi tatil ilan edildiğine dair yasa değişikliğini imzaladığını duyurdu.

Duterte, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın birinci gününün tatil olarak belirlenmesine Filipinli Müslümanlar Komisyonu'nun tavsiyesiyle karar verildiğini belirtti.

Açıklamada, Duterte, Kurban Bayramı sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereği sosyal mesafeye dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Ülkede geçen yıl da Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 Haziran resmi tatil ilan edilmişti.

Filipinler nüfusunun yaklaşık yüzde 10'nu Müslümanlardan oluşuyor.