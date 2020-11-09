Filipinler'de hapishanede isyan: 3 ölü, 64 yaralı

Adalet Bakanlığı, ülkenin Muntinlupa kentinde güvenlik önlemlerinin azami seviyede olduğu New Bilibid Hapishanesi'nde isyan çıktığını duyurdu.

Bakanlık, mahkumların yerel saatle 08.39’da çıkardığı isyanda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 64 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hapishaneye ilave güvenlik ekipleri sevk edilerek soruşturma başlatıldı.

Aynı hapishanede 9 Ekim’de çıkan isyanda 9 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

New Bilibid Hapishanesi'nde 28 bin 885 mahkum bulunuyor.