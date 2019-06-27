Filipinler'de 'çocuklara cinsel taciz videolarındaki artışı Batılılar körüklüyor'

"Jhona" kendisinin ve bir arkadaşının, arkadaşının annesi tarafından taciz edildiğini anlattı.

Filipinler'de, internette cinsel taciz videosu yapmaya zorlanan çocuklardan üçte ikisini buna, kendi anne ve babaları ya da aile üyelerinin zorladığı iddia edildi.

Bu ticaretin büyük kısmı, Batılıların filmlerin çekilmesi için ödediği paralarla körükleniyor.

Parayı alan yetişkinler da, hayatta kalabilmek için buna ihtiyaçları olduğunu söylüyor.

Uluslararası Adalet Misyonu adlı kuruluşa göre, kurbanlar arasında 6 aylık bebekler bile var.

Filmleri satın alanların birçoğu, çocuklara ne yapılmasını istediklerini önceden söylüyor ve tacizciye ya canlı yayın yapılıyor ya da da daha sonra evinde izleyebilmesi için internet üzerinden gönderiliyor.

'Kameranın sesi'

Uluslararası Kayıp ve Sömürülmüş Çocuklar Merkezi'nin verilerine göre, dünya genelinde internet üzerinde çocukların cinsel tacizi vakalarının sayısı 5 yıl önce 100 bindi. Bu sayı geçen yıl 18 milyona yükseldi.

Filipinler de sorunun merkez üssü olarak görülüyor.

Sam Inocencio Uluslararası Adalet Misyonu'nun altı aylık bebekler kurtardığını anlattı.

FBI ve İngiltere'deki Ulusal Suç Kurumu gibi kolluk güçleriyle ortak çalışan Uluslararası Adalet Misyonu, 500 dolayında Filipinli çocuğun kurtarılmasına yardımcı oldu.

Kuruluşun Ulusal Direktörü Sam Inoncencio, kurbanların yaşının giderek daha da düştüğünü söyledi.

Inocencio "Yaklaşık yarısı 12 yaşın altında. 6 aylık bir bebeği kurtardık. Yani burada, internette taciz edilen bebeklerden, çocuklardan, ergenlik çağına girmek üzere olan gençlerden bahsediyoruz" dedi.

'Rahat vicdan'

Yasal nedenlerle kimliği açıklanamayan Filipinler'deki 3 çocuk annesi bir kadın, BBC'ye bu videoları dağıttığını itiraf etti.

Kadın filmi kendisi çekmediği için "vicdanı rahat bir şekilde bunu yaptığını" anlattı:

"Yabancıya sordum. 12-13 yaştan hoşlanır mısın diye? Olur dedi. Benden sadece çocukların cinsel ilişkiye girdiği videolar istiyordu. Nerede olduğu umurunuda değildi."

Kadın, polis tarafından kendi çocuğunun uygunsuz görüntülerini satmakla suçlandı.

Rahip Stephen Gualberto, ebeveynlerin kendi çocuklarınin kamera önünde taciz edilmesine karışmasını "mide bulandırıcı" diye tanımladı.

Bazı kilise cemaatleri, şimdi düzenli bir şekilde, internette çocuk tacizine yönelik işaretler konusunda uyarılıyor.

Bazıları da, sorunun yoksulluk nedeniyle daha da kötüleştiğini söylüyor.

Ancak başkent Manila'nın dışındaki, yoksul bir bölgede bulunan bir kilisenin rahibi Stephen Gualberton, bunun bir bahane olmadığı gröüşünde.

Anne ve babaların "çocukların kamera önünde taciz edilmesine karışmasını mide bulandırıcı" diye tanımlayan Rahip, yoksulluklarından başke çareleri olmadığını söyleyenlerin iddialarını reddediyor.

Rahip Gualberton "Birçok başka çare var ve ailenizin hayatta kalabilmesi için çocuğunuzu satmaya ihtiyacınız yok" diyor.

Lorraine Badoy tacizin sosyal bedelinden kaygılı

Bu yıl başlarında, Filipinler Polisi, büyüyen sorunla mücadele için. İngiliz ve Avustralya Polisi'nin mali yardımı ve eğitimiyle, başkent Manila'da yeni bir çocuk taciziyle mücadele merkezi kurdu.

Ancak İngiltere hükümeti yetkilisi Lorraine Badoy, BBC'ye yaptığı açıklamada "Çok önemli zarar verdiğimizi düşünmüyorum, çünkü bu çok gizli işlenen bir suç" dedi ve "sosyal bedelin, tüm bu yaralanmış çocuklar olacağını" söyledi.