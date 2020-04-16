Filipinler'de Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde pandemiyle mücadeleyi geçiş otoritesi yürütecek

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IATF'den yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Filipinler'de acil durum ilan edilmesinin ardından geçen ay oluşturulan kurulun başına Bangsamoro Geçiş Otoritesi Başkanı Murat İbrahim'in geçeceği belirtildi.

Bölgede şu ana dek 8 vakanın tespit edildiği ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 263 şüpheli hastanın da test edilmek üzere müşahede altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada görev gücünün, salgının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirleri uygulamaktan sorumlu olacağı belirtildi.

- Özerk yönetim

Filipinler'de ülkenin güneyindeki Müslüman Mindanao bölgesinde 21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda, halk bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmişti. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesinin başına getirilen Enver İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonu aşarken, 130 binden fazla kişi hayatını kaybetti.