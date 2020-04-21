Filipinler'de Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde Kovid-19 vakaları artıyor

AA

Filipinler'de Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Yetkililer, Kovid-19 sebebiyle bir kişinin hastaneye kaldırıldığını, bir kişininse tedavisinin evinde devam ettiğini belirtti.

Nüfusu 4 milyonu aşan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde şu ana dek 3 kişi öldü.

- Özerk yönetim

Ülkenin güneyindeki Müslüman Mindanao bölgesinde 21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda, halk, bölgeye kapsamlı özerklik getiren Bangsamoro Organik Yasası'nı kabul etmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından Bangsamoro Geçiş Otoritesinin başına getirilen Hacı Murat İbrahim, 26 Şubat'ta yönetimi federal hükümetin bölge valisinden devralmıştı. İbrahim'in 2022'ye kadar bölgeyi yönetmesi kararlaştırılmıştı.

- Duterte'den Kovid-19'a karşı aşı bulana ödül teklifi

Filipinler basınında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, basına yaptığı açıklamada, “Kovid-19'u, sadece Filipinler’de değil tüm dünyada bir halk düşmanı olarak gördüğümüz için Devlet Başkanı (Duterte),Kovid-19’a karşı aşı bulacak herhangi bir Filipinliye, 10 milyon Filipinler Pesosuna (yaklaşık 200 bin dolar) kadar bir ödül vereceğini açıkladı.” dedi.

Roque, Duterte'nin aynı zamanda, Kovid-19’a karşı tedavi geliştirme çabalarını artırmak amacıyla Filipinler Üniversitesi ve Filipinler Genel Hastanesi laboratuvarlarına "önemli" bir bağışta bulunma sözü verdiğini belirtti. Bağışın miktarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Filipinler'de, son 24 saatte 140 yeni Kovid-19 vakası tespit edimesiyle ülkedeki vaka sayısı 6 bin 599'a yükselirken, 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 437'ye çıktı.

Diğer yandan, Filipinler Kızılhaçı (PRC),ülkenin yeni tip koronavirüs test kapasitesini arttırmak için başkent Manila'da yeni bir moleküler laboratuvar açtı.

PRC'den yapılan açıklamada, laboratuvarda her gün 3 bine kadar Kovid-19 testi yapılabileceği bildirildi.

,Muhammet Nazım Taşcı