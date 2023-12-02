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        Haberler Dünya Filipinler'de 7.6 büyüklüğünde deprem

        Filipinler'de 7.6 büyüklüğünde deprem

        Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Filipinler'de Mindanao'da 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 02.12.2023 - 17:55 Güncelleme: 02.12.2023 - 17:56
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        Filipinler'de 7.6 büyüklüğünde deprem
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        Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Cumartesi günü Filipinler'in Mindanao bölgesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

        EMSC, depremin 63 km derinlikte olduğunu belirtti.

        Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldığı da ifade edildi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Filipinler
        #Deprem
        #dünya
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