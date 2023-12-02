Filipinler'de 7.6 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Filipinler'de Mindanao'da 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Giriş: 02.12.2023 - 17:55 Güncelleme: 02.12.2023 - 17:56
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Cumartesi günü Filipinler'in Mindanao bölgesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
EMSC, depremin 63 km derinlikte olduğunu belirtti.
Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldığı da ifade edildi.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.