Filipinler'de 6.1 büyüklüğünde deprem

Reuters'ın Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine dayandırdığı habere göre, Filipinler'in Mindanao bölgesi Moro Körfezi'nde Cumartesi günü 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

EMSC, depremin yerin 10 km derinlikte gerçekleştiğini belirtti.

Depremde can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.