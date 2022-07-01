Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinlerde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

USGS, depremin merkez üssünün Cagayan eyaletinde yer alan Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusunda yerin 35,4 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: İHA

Depremde, mal ve can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.