Filipinler çevrim içi çocuk istismarının "küresel sıcak noktası"

ABD merkezli Uluslararası Adalet Misyonunca (IJM) yapılan araştırmada, Filipinler'in çevrim içi çocuk istismarı konusunda "küresel sıcak nokta" olduğu bildirildi.
IJM tarafından yayımlanan araştırmada, son yıllarda çocuklarının para için kurban olmasına göz yuman ebeveynlerle ülkedeki çevrim içi çocuk istismarı vakalarının arttığı belirtildi.
Araştırmada, 2014'te çevrim içi çocuk istismarında kullanılan "İnternet Protokol (IP)" adresi sayısının 23 bin 333 olduğu ve bu sayının 2017'de yüzde 250'lik artışla 81 bin 723'e yükseldiği kaydedildi.
Çevrim içi çocuk istismarı vakalarının, yüzde 64'ünün yabancı kullanıcılar olduğuna işaret edilen araştırmada, yurt dışı merkezli çevirim içi çocuk istismarcılarının belirlenmesinin güçlüğüne vurgu yapıldı.
Çalışmada, 2011'den 2017'ye kadar tespit edilen 90 vakada 381 kurbandan 43'ünün 2 aydan 4 yıla varan sürelerle istismar edildiği kaydedildi. Diğer kurbanların istismar sürelerine ilişkin bilgi verilmedi.
Kurbanların ortalama yaşının 11 olduğu belirtilen araştırmada, içlerinde 1 yaşından küçük bir bebeğin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Vakaların yarısının ebeveynler veya yakın akrabalar aracılığıyla gerçekleştiği bildirildi.
IJM Filipinler Direktörü Samson Inocencio Jr., yaptığı açıklamada, "Şu anda kurtarılmaya ihtiyacı olan çocuklar var. Fakat kurtarma, zamanında tespit ve sağlam raporlamayla başlıyor." ifadesini kullandı.
ABD'nin insan ticaretiyle mücadele çabalarını denetleyen Dışişleri Bakanlığı yetkilisi John Richmond, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile küresel olarak kapanmanın çevrim içi çocuk istismarı olgusunu artırdığına dikkati çekti.
Richmond, birçok örnekte faillerin aslında çocukların ebeveynleri veya yakın aile üyeleri olduğunu belirterek, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının, çocukları istismarcılarıyla aynı eve kilitlediğini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!