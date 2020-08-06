Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Filip Novak, bordo-mavili kulübe veda etti. TRT Spor'un haberine göre tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ile 3 yıllık anlaşma sağladı!

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Novak, "Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar senin için savaştığımı biliyorsun. Ancak, hayat mücadelelerden ibaret ve yeni bir macerayı kabul etmeye karar verdim. Umarım beni anlarsınız. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.