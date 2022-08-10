Filip Novak: Bu elemeyi geçmemiz gerekiyor

DHA

UEFA Avrupa Ligi 3´üncü Ön Eleme Turu´nda Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın saat 20.00'de deplasmanda Slovacko ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertli ekibin Çekyalı futbolcusu Filip Novak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ülkesi Çekya´ya döndüğü için mutlu olduğunu ve yarınki maçı kazanmak istediklerini aktaran Novak, "Öncelikle evimde olmak çok güzel. İlk defa değil bu durum. Avrupa´da oynadığımız maçlarda Çekya´ya geliyoruz. Bu elemeyi geçmemiz gerekiyor. Umarım yarın başarılı bir sonuç alır ve bir sonraki maça odaklanırız" diye konuştu.

Kariyerine Zlin kentindeki bir takımla başladığı hatırlatılan Novak, "Slovacko ile Zlin arasındaki maçlar derbi oluyor. Ve ne zaman oynansa ben her zaman Zlin´i tutuyorum. Yarın da elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

"REKABETİN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM, HERKES ELİNDEN GELENİ YAPMAK ZORUNDA OLUYOR"

Forma giydiği pozisyondaki diğer oyuncularla arasındaki rekabeti değerlendiren Çekyalı oyuncu, "Ben oyuncular arasındaki rekabetin oyuncular için iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes her gün elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda oluyor. Ben sol bek ve sol stoper pozisyonunda oynayabiliyorum ama hocamız beni nerede isterse orada oynamaya hazırım. Elimden gelenin en iyisini yaparım" ifadelerini kullandı.,